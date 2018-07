Afvalverwerker Ter Horst reageert na brand en biedt omwonenden ijsje aan

VARSSEVELD - Afvalverwerker Ter Horst uit Varsseveld heeft gereageerd na de grote brand van afgelopen donderdag. Ze geven een verklaring waarom er te veel afval op het terrein lag, en bieden omwonenden een ijsje aan voor de overlast die de brand heeft veroorzaakt.

Bij de brand, afgelopen donderdag, werden verschillende omliggende huizen ontruimd vanwege rookoverlast. In een bericht op Facebook schrijft het bedrijf dat de 'brand ze verrast heeft' en dat ze 'vanwege landelijke afzetproblemen meer afval hadden dan gewild'. Eerder concludeerde de Provincie Gelderland al dat Ter Horst meer afval had liggen dan in de vergunning was toegestaan. De Provincie heeft maatregelen genomen na de brand; Ter Horst moet bijvoorbeeld het bluswater en overtollig afval binnen korte tijd opruimen en afvoeren.

Landelijke afzetproblemen

Ter Horst schrijft vandaag in een Facebookpost dat er door landelijke afzetproblemen meer afval op het terrein lag. 'Bij meerdere verbrandingsovens is de laatste maanden groot onderhoud uitgevoerd, waardoor er landelijk te weinig capaciteit is om het afval te verwerken. Dit is een probleem waar de gehele afvalbranche last van heeft', zo schrijft de afvalverwerker.

Bedankje: een ijsje

In het bericht bedankt Ter Horst de inzet van brandweer en hulpdiensten. Ook schrijven ze: 'Deze brand heeft ons volkomen verrast en heeft helaas voor veel overlast in de omgeving gezorgd.' Daarom kunnen de inwoners van Varsseveld een ijsje ophalen. Over de maatregelen die de provincie getroffen heeft, doet het bedrijf geen uitspraken. Volgens de provincie is het bedrijf ondertussen geslaagd in het weghalen van het bluswater, maar heeft het bedrijf een dag uitstel gekregen om het overtollige afval weg te brengen.

'Veel onjuistheden in media'

Ter Horst komt vier dagen na de brand met een reactie en stelt dat er 'veel onjuistheden over de situatie bij ons bedrijf' zijn ontstaan. Bovendien vinden ze dat er 'een beeld geschetst is waarin we ons in het geheel niet herkennen'. Omroep Gelderland heeft sinds het uitbreken van de brand veelvuldig geprobeerd met de eigenaren in contact te komen, maar de familie Ter Horst wilde tot nu toe nergens op reageren. Waarom ze dat niet gedaan hebben, is onduidelijk.

Zie ook: