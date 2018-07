Wielrenner Asselman maakt rentree na enkelbreuk

HUISSEN - Jesper Asselman maakt dinsdag zijn rentree in het wielerpeloton.

De inwoner van Huissen liep in februari bij een zware val in Spanje een gecompliceerde enkelbreuk op. Maar in het criterium van Surhuisterveen maakt hij weer zijn eerste meters in het peloton.

"Echt super gaaf om weer deel uit te maken van het peloton. De enkel is nog wel wat stijf en met deze temperaturen wordt die ook iets sneller dik, maar verder gaat het goed. Ik heb gisteren nog vijf-en-een-half uur zwaar getraind en de enkel houdt het goed. Ik rij nu wat criteriums en de Slag om Norg. Even kijken hoe dat gaat en dan kan ik weer instromen voor een volledig programma. Hopelijk kan ik Veenendaal-Veenendaal rijden."