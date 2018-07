RHEDEN - Verwacht dit jaar geen spectaculair paarse, bloeiende heide. Door de droogte zijn de heideplanten op de Veluwe verpulverd. 'We gaan mensen waarschuwen dat ze niet naar de Posbank hoeven te komen, omdat ze niet krijgen wat mensen gewend zijn op die plek', zegt Marjolein Koek van Natuurmonumenten.

Ook het Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) verwacht dit jaar geen bloeiende heide. 'Op sommige plekken zoals de Tongerense heide bij Epe is het iets natter, dus misschien dat de heide daar wel gaat bloeien. Voor de rest is het heel bruin en we verwachten dat het zo blijft', zegt Ine Haanappel van GLK.

'Verwacht dit jaar geen spektakel'

Rond deze tijd begint de heide normaal gesproken paars te kleuren. Het hoogtepunt ligt rond half augustus, maar door de droogte zal het dit jaar erg tegenvallen. 'Mensen die excursies hebben geboekt, gaan we waarschuwen dat ze dit jaar geen spektakel hoeven te verwachten', aldus Marjolein Koek van Natuurmonumenten.

Herstel van dode heide duurt jaren

Boswachter Lennard Jasper van Staatsbosbeheer maakt zich zorgen over de heide op de Noord-Veluwe. 'De struikheide en de kraaiheide is door de hitte en het watertekort al afgestorven. Het is niet zo dat de hele heide doodgaat, maar in verhouding heb je veel meer bruine plekken.'

Deze droogte kan nog jaren gevolgen hebben. 'Het kan drie tot vijf jaar duren voor zo'n heideplant weer helemaal is hersteld en weer mooi bloeit en nectar geeft. Waar eens heide stond, neemt gras het over.' Omdat er zo weinig heide is, mogen er momenteel ook geen bijenkasten worden opgehangen. Omdat er dus zo weinig nectar is.

Afstervende heide door hitte is zeldzaam

Boswachter Jasper kan zich niet herinneren dat de heide op de Veluwe er zo slecht voor stond. 'Ik heb het wel eerder meegemaakt dat de heide amper in bloei kwam, maar dan was het heidehaantje de oorzaak. Een diertje dat de stengel van de heidestruiken aanvreet. Een heideveld dat door extreme droogte afsterft, heb ik nog niet eerder gezien.'

Hieronder beelden van een bloeiende Posbank.