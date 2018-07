NEC waarschijnlijk tot winterstop zonder aanwinst Wolters

NIJMEGEN - NEC moet het waarschijnlijk tot de winterstop stellen zonder Randy Wolters.

De linksbuiten is door een onfortuinlijke botsing op de training geblesseerd geraakt aan de binnenband van zijn rechterknie. Woensdag zal er aanvullend onderzoek worden verricht door een orthopeed, waarbij er gekeken zal worden of een operatie noodzakelijk is. De verwachting is dat Wolters uitgeschakeld is tot de winterstop.

De 28-jarige vleugelspits werd onlangs overgenomen van Dundee FC. Hij speelde eerder voor onder meer Go Ahead Eagles en ADO Den Haag.