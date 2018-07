Grote oefening Defensie op de Veluwe; helikopters vliegen laag over

DEELEN - Defensie houdt van 26 september tot 10 oktober een grote oefening, onder meer op de Veluwe. Er wordt vaak over bewoond gebied gevlogen, ook 's avonds. Helikopters zullen ook laag gaan vliegen.

Het gaat om de jaarlijkse oefening Falcon Autumn. Diverse luchtmobiele grondeenheden, zestien helikopters, een C-130-transportvliegtuig, een Duits C-160-transportvliegtuig, twee Belgische F16-jachtvliegtuigen en twee Duitse Tornado-gevechtsvliegtuigen doen eraan mee. Zo'n 2000 militairen worden ingezet, zegt kapitein Van de Wiel. 'Een flinke operatie.'

Het Militair Luchtvaart Terrein Deelen is de vaste uitvalsbasis. In Gelderland wordt geoefend op de Veluwe en bij Terwolde. Andere locaties zijn Assen, Twente, Coevorden, Vlasakkers en Leusderheide, Dokkumer Nieuwe Zijlen, Zoutkamp Marnewaard en de provincie Groningen.

Laagvliegende helikopters

Om operaties goed te volbrengen, is het volgens Defensie noodzakelijk om laagvliegen te oefenen. In februari gebeurde dat in de Achterhoek. Dat leidde toen tot veel negatieve reacties, onder meer van boeren die zeiden dat hun koeien geen melk meer gaven doordat heli's vlak over de stallen vlogen. Tientallen Achterhoekers hebben een schadevergoeding gekregen.

Kapitein Van de Wiel zegt dat Defensie zich er 'heel bewust' van is dat laagvliegen gevoelig ligt. Recreatie- en natuurgebieden worden volgens hem dan ook zoveel mogelijk ontzien. Via het twitteraccount @dhcluchtmacht houdt Defensie omwonenden op de hoogte van onder andere vliegbewegingen.

