Kanovijver en De Laak in Rheden dreigen droog te vallen

RHEDEN - De vissen in de Kanovijver en De Laak in Rheden hebben het moeilijk. Door de aanhoudende droogte dreigen de vijvers droog te vallen.

Grote delen van de vijvers staan al droog en door de droogte zijn de scheuren op de bodem zichtbaar. Er zijn al tientallen dode vissen weggehaald. De overgebleven vissen zwemmen nog rond in het kleine beetje water dat er nog is.

Visvereniging De Meun en het Waterschap gaan in overleg met elkaar wat er gedaan moet worden om de visstand te redden.

Het is niet aan te raden over de bodem van de vijvers te lopen. Zondag heeft de brandweer nog een jongen uit de zuigende modder gered. Een wandeling over de drooggevallen vijver liep verkeerd af.

Kijk hier naar foto's van Martin de Jongh: