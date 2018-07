Populaire mountainbiketocht Groesbeek gaat niet door

GROESBEEK - De populaire mountainbiketocht Groesbeeks Gruwelijkste gaat dit jaar niet door. De nieuwe organisatie zegt het evenement niet goed neer te kunnen zetten.

De tocht werd jarenlang georganiseerd door Road4Energy, maar sinds het begin van dit jaar kreeg de stichting Energy4All de organisatie in handen. Uiteindelijk werden er voldoende mensen gevonden die het evenement wilden organiseren, maar er ontstonden twijfels over hoe de tocht georganiseerd moest worden. Groesbeeks Gruwelijkste zou 16 september worden verreden.

'Kunnen we de veiligheid garanderen?'

De organisatie zegt dat ze de tocht op dit moment niet zo goed kan neerzetten als de afgelopen jaren gebeurd is.

'Hoewel we van het vorige bestuur alle benodigde draaiboeken en overzichten hebben gekregen, blijkt nu dat we toch nog te weinig inzicht hebben over wat er allemaal moet gebeuren, wanneer het een en ander moet gebeuren en met name hoe het moet gebeuren', meldt de organisatie op Facebook. 'Met name vanwege dit laatste punt zijn er gerede twijfels gerezen of wij wel in staat zijn om het evenement op een zodanige wijze te organiseren zodat we geen afbreuk doen aan de bereikte kwaliteit van de afgelopen jaren. Maar nog belangrijker is er twijfel of wij de veiligheid voor deelnemers, de medische begeleiding etc. kunnen garanderen.'

Volgend jaar

Hoewel de tocht dit jaar dus niet kan doorgaan, is Energy4All wel begonnen met de voorbereidingen voor volgend jaar. 'Wij hopen dat alle deelnemers dan weer mee willen doen.'