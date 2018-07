VIDEO Bakker Paul Berntsen zet diefstal online

DIDAM - Bakker Paul Berntsen uit Didam is het zat. 's Nachts wordt brood dat staat af te koelen op de parkeerplaats gestolen. Onlangs was het weer raak. De bakker plaatste een video op Facebook waarop duidelijk te zien is dat twee jongemannen een tas vol brood inladen en wegrennen.

'Het loopt nu de spuigaten uit', vertelt Berntsen. 'Elke nacht wordt er gestolen. Ze hebben gewoon een tas bij zich om in te laden. Er staan twee op de uitkijk en als die zien dat de bakkers in de bakkerij zijn dan slaan ze toe.'

'Als ik ze pak, zet ik ze in de diepvries'

Berntsen verwacht dat het een kwajongensstreek is. 'Het is nu vakantietijd, dus die zwerven dan 's nachts rond. Als ik ze pak zet ik ze een halve dag in de diepvries, dan koelen ze wel af.'

Door de beelden op Facebook (video) te zetten wil de bakker de daders angst inboezemen. 'Dit was een afschrik-actie. Ik hoop dat het nu afgelopen is.'

Koeler op de parkeerplaats

Het brood staat in deze warme tijden uit noodzaak 's nachts op de parkeerplaats om af te koelen. 'Het is loeiheet overal. Het is normaal gesproken al warm in de bakkerij, maar het is nu helemaal extreem. 's Nachts koelt het op de parkeerplaats nog een beetje af.'

Een andere plek om zijn brood neer te zetten is er niet. 'Ik heb weinig plek. En ik doe dit al 27 jaar.' In die jaren is al vaker brood ontvreemd. 'Ik snap het wel, als je een borreltje op hebt, je komt erlangs fietsen, het ruikt lekker en je denkt: ik pak er eentje. Maar dit gaat te ver.'

De bakker heeft om die reden camera's geplaatst. 'Ik heb ze goed in beeld. Ik weet alleen niet wie ze zijn. Nog niet...'