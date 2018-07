De Graafschap heeft bijna alle posities dubbel bezet

DOETINCHEM - Binnen twee weken begint de eredivisie en De Graafschap is daar kwantitatief wel klaar voor.

De Doetinchemmers hebben vrijwel alle posities dubbel bezet. Hidde Jurjus (foto)en Agil Etemadi maken uit wie er onder de lat staat.

Achterin doet De Graafschap waarschijnlijk nog wel wat, want in die linie zijn er zes spelers voor vier posities. Myetny Abena (rechts) en Jordy Tutuarima (links) zijn de backs. Bart Straalman en Lars Nieuwpoort zijn centrale verdedigers, die eventueel ook aan de zijkant kunnen spelen. Sven Nieuwpoort (foto onder) en Ted van de Pavert zijn de andere verdedigers.

Op het middenveld heeft De Graafschap vier controlerende spelers: Javier Vet, Frank Olijve, Robert Klaasen en Erik Bakker. Stef Nijland en Youssef El Jebli zijn de opties voor aanvallende middenvelder en met de voorlopig nog geblesseerde Liban Abdulahi is er nog een extra middenvelder.

Voorin kunnen Furjell Narsingh en Daryl van Mieghem vanaf rechts spelen. Fabian Serrarens, Anthony van den Hurk en Jordy Thomassen (foto onder) zijn de kandidaten voor de spitspositie en op links is Mo Hamdaoui de kandidaat voor de basis, al kunnen Serrarens en Thomassen daar ook spelen. Verder zit Elvio van Overbeek nog in de selectie, hij kan als rechtsbuiten of als rechtsback uit de voeten.