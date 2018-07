Gelders Orkest-lid begint actie voor gedupeerde ouders van bosbranden Griekenland

Foto: Help Potamianos family rebuild their home/Facebook

ARNHEM - De Arnhemse musicus Aristotelis Potamianos is een inzamelingsactie begonnen voor zijn ouders in Griekenland. De bosbranden van vorige week verwoestten hun huis in de regio Attica.

Op Facebook staan foto's van het huis van zijn 88-jarige ouders. Alleen de zijmuren staan nog overeind, geen raam zit meer in een sponning. Ook is het dak verdwenen.

De speler van de contrabas in Het Gelders Orkest roept via de Facebook-pagina 'Help Potamianos family rebuild their home' te doneren. Potamianos bedankt in een bericht iedereen voor de tot nu toe genereuze support en hartverwarmende reacties.

In de Gelderlander zegt de musicus in Het Gelders Orkest dat zijn ouders ternauwernood aan de vlammenzee zijn ontsnapt. Gedacht wordt ook een benefietconcert voor de slachtoffers van de bosbranden in Griekenland te organiseren.