Arnhemsestraatweg in Velp is weer open

VELP - De Arnhemsestraatweg in Velp is sinds maandagochtend weer open. Het gaat om het stuk tussen de nieuwe rotonde en Arnhem.

De belangrijke doorgaande weg is opnieuw ingericht en de riolering is vervangen. Eerder werd het stuk tussen de rotonde en het centrum van Velp aangepakt, maar dit deel is alweer een tijdje open.

Ondertussen wordt er ook gewerkt aan de Daalhuizerweg in Velp. Die werkzaamheden duren tot begin augustus. De Nordlaan wordt ook nog onder handen genomen.