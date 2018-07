Deel dit artikel:











Automobilist crasht na wilde achtervolging bij Ochten, verdachte gepakt Foto: archief Omroep Gelderland

OCHTEN - Een automobilist is gecrasht op de A15 bij de afrit Ochten na een wilde achtervolging. Waarom de man op de vlucht was geslagen, is nog niet bekend.

De achtervolging speelde zich maandagochtend vroeg af op de snelweg. Bij de rit van de automobilist raakte hij verschillende auto's, waaronder twee van de politie. 'De wagens liepen flinke schade op', vertelt een woordvoerder. Bij de afrit Ochten ging het mis voor de gezochte automobilist. Hij raakte de macht over het stuur kwijt en strandde. Daarbij raakte de man lichtgewond. Agenten hebben hem aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52