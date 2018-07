Viitorul spaart zich voor Vitesse bij gelijkspel

CHIAJNA - FC Viitorul, donderdag de tegenstander van Vitesse in de Europa League, heeft maandagavond in de Roemeense competitie uit tegen Concordia Chiajna met 1-1 gelijk gespeeld.

De ploeg van Gheorghe Hagi leek zich te sparen voor de wedstrijd van donderdag tegen Vitesse. Tien van de elf basisspelers van de wedstrijd van afgelopen donderdag tegen Vitesse bleven aan de kant. Viitorul kwam met 1-0 achter, maar vlak voor tijd zorgde invaller Lyes Houri voor de gelijkmaker. Sterspeler Ianis Hagi (foto) kwam helemaal niet in actie.

Donderdagavond is de return van de Europa League-wedstrijd tegen Vitesse in GelreDome. In Roemenië werd het 2-2.Vitesse heeft genoeg aan 0-0 of 1-1 of een zege om zich te kwalificeren voor de volgende ronde.