Wageningen Universiteit: betere voorbereiding op droogte

ARNHEM - Nederland moet grotere reserves aan zoetwater aanleggen om te voorkomen dat bij extreme droogte zoals nu tekorten aan drinkwater ontstaan. Volgens Henny van Lanen van de Wageningen Universiteit is Nederland blind voor droogte.

'Als laaggelegen land met grote rivieren zijn we altijd bezig met het voorkomen van nat. Dat verklaart waarom we nu zo zijn verrast door de droogte', zegt Van Lanen tegen het AD. 'Het Nederlands waterbeleid is zeer conservatief; de rest van Europa is al veel langer bezig zich te wapenen tegen droogte.'

Volgens het KWR is genoeg drinkwater nu nog geen probleem, maar kan dat veranderen als de Rijn en Maas minder water aanvoeren. Het onderzoeksinstituut van de drinkwaterbedrijven verwacht dat dit in de toekomst vaker gaat gebeuren.

Wetenschappers en weerkundigen voorspellen dat Nederland de komende jaren met meer droogte te maken gaat krijgen. Oorzaak is opwarming van de aarde.

Polders en uiterwaarden als stuwmeer

Waterexperts stellen voor hierop in te spelen door polders en uiterwaarden die in de winter als opvanggebied worden gebruikt voor water in te richten als permanente stuwmeren. Het waterpeil in de bodem en het IJsselmeer zouden verhoogd moeten worden.