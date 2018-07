'Hereniging Bakker en De Jong bij De Graafschap'

DOETINCHEM - De Graafschap trekt Erik Bakker van PEC Zwolle aan.

Dat meldt De Gelderlander. Hij is de beoogde versterking voor het middenveld. De 28-jarige Bakker was geen vaste waarde bij PEC. Daarvoor speelde hij bij Cambuur, waar hij een belangrijke speler was en ook jarenlang samenwerkte met Henk de Jong, nu trainer van De Graafschap.

Eerder haalde De Graafschap ook al een andere speler met wie De Jong bij Cambuur werkte, namelijk rechtsbuiten Furjell Narsingh. Met de komst van Bakker is het middenveld nu ruim bezet met verder Frank Olijve, Javier Vet, Robert Klaasen, Youssef El Jebli, Stef Nijland en de nog geblesseerde Niban Abdulahi.