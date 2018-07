Deel dit artikel:











Honderden hennepplanten in voormalig bankgebouw Groesbeek Foto: Ginopress

GROESBEEK - In een voormalig bankgebouw in Groesbeek zijn honderden hennepplanten gevonden. De politie deed zondagavond een inval na tips. Niemand is aangehouden.

Agenten hadden moeite het oude filiaal van de Rabobank aan de Breedeweg binnen te komen. De hulp moest ingeroepen worden van de brandweer om de stalen deuren van het pand te kunnen openen. Volgens fotografen was er meer dan een uur voor nodig om binnen te kunnen komen. Eenmaal binnen kwamen agenten oog-in-oog te staan met meer dan 900 planten. Nadat netbeheerder Liander de stroom had uitgezet, ruimde een gespecialiseerd bedrijf de hennep op. Of de stroom illegaal werd afgetapt is niet bekend.