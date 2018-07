Deel dit artikel:











Jongen zakt tot zijn knieën in de modder Foto: Martin Heitink/Persbureau Heitink

RHEDEN - Een jongeman is zondagavond door de brandweer uit de kanovijver in Rheden gered, nadat hij tot aan zijn knieën vast was komen te zitten in de modder.

Rond 21.10 uur werden de hulpdiensten gebeld. Het slachtoffer was met vrienden langs de kanovijver aan het lopen toen hij plotseling wegzakte. De jongen kwam niet meer uit zichzelf los. Brandweerlieden reikten hem een grote tak aan, waarna hij naar de kant kon worden getrokken. Een frisse douche zorgde voor een schoon, maar nat pak.