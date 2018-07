Automobilist rijdt motorrijder aan in Duiven

De automobilist, die de parkeerplaats van de fastfoodketen af wilde rijden, schepte de motorrijder.

De tekst gaat verder onder de video:

Het slachtoffer moest behandeld worden in een toegesnelde ambulance en is vervolgens meegenomen naar het Radboudumc in Nijmegen. Een trauma-arts van het Mobiel Medisch Team ging mee. Het is niet bekend hoe het slachtoffer eraan toe is.

De nasleep van het ongeluk trok veel bekijks, omdat het erg druk was in het fastfoodrestaurant.