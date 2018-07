Deel dit artikel:











KNRM vindt gezonken zeilbootje Foto: Twitter/KNRM Station Elburg

ELBURG - De KNRM in Elburg moest zondagmiddag aan de bak na de melding van een gezonken zeilbootje. De vrijwilligers van de reddingboot zagen de boot al snel maar er was niemand meer in de buurt.

'Via @cmij1 (de nautisch beheerder van het IJsselmeergebied, red.) begrepen dat personen veilig op havenkantoor Harderwijk zaten', meldt het KNRM-station in Elburg op Twitter. Het bootje is leeggepompt en vervolgens afgeleverd bij Rijkswaterstaat.