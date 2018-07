Deel dit artikel:











Gal voor negende keer dressuurkampioen Gal met Zonik. Foto: ANP

ERMELO - Dressuurruiter Edward Gal uit Oosterbeek is voor de negende keer in z'n loopbaan Nederlands kampioen geworden. Net als vorig jaar greep hij in Ermelo de titel met zijn paard Zonik. Zaterdag won hij al de Grand Prix.

De Grand Prix Special verviel door de extreme hitte van vrijdag, waardoor de Grand Prix van die dag naar zaterdag werd verplaatst. Oosterbeker Gal imponeerde zaterdag door onder barre weersomstandigheden (de regen kwam met bakken uit de lucht) met Zonik een nagenoeg foutloze proef te rijden. Zie ook: Edward Gal wint eerste onderdeel NK dressuur Deze zondag was de combinatie ook de beste in de kür op muziek. Gal/Zonik maakte amper fouten en de uitgestrekte draf was opnieuw imposant (83.425 procent). Het zilver ging naar Gals partner Hans Peter Minderhoud (81.435 procent). Adelinde Cornelissen uit Nijkerk maakte met haar paard Aqeido het Gelderse podium op de NK dressuur compleet met een derde plaats (79.000 procent). Wereldruiterspelen Gal voert het Nederlandse dressuurteam aan dat van 11 tot en met 23 september in de Verenigde Staten meedoet aan de Wereldruiterspelen. Naast de negenvoudig Nederlands kampioen zijn ook Hans Peter Minderhoud, Emmelie Scholtens en Madeleine Witte-Vrees geselecteerd door bondscoach Rien van der Schaft. Adelinde Cornelissen en Diederik van Silfhout (Lunteren) gaan mee als reserves. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52