Flatbrand Ede: enkele woningen ontruimd Foto: RonV Media

EDE - De brandweer is in Ede uitgerukt voor een flatbrand aan de Arnold Koningstraat in Ede. De brand zou rond 17.00 gemeld zijn bij de hulpdiensten.

De brand is op de tweede verdieping van het pand en enkele woningen zijn uit voorzorg ontruimd. De brandweer is met twee tankautospuiten en een hoogwerker ter plaatsen. De bewoners van het appartement waren ten tijde van de brand niet thuis. Over de oorzaak is nog niets bekend. Een bewoner, die een paar etages hoger woont, heeft de brand kunnen filmen. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52