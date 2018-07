Wat nou zomer? Schaatsen en oliebollen in Vierhouten

'Het is wel een beetje raar', geeft Berdine van de camping toe. 'Dat is nou juist de reden waarom we dachten: dit wordt hilarisch.'

Overigens wordt er niet geschaatst op echt ijs, daar is het veel te warm voor. Campingbezoekers schaatsen op platen die worden bespoten zodat ze glad worden.

'Om 05:30 uur op bed'

Het hele weekend staat in het teken van de winter. Zaterdagavond werd er zelfs een heuse après-ski party georganiseerd. 'Het was heel gezellig, ik lag om 5.30 uur op bed', vertelt een feestvierder die zijn stem inmiddels kwijt is.

Bekijk de reportage, tekst gaat verder onder de video:

Twee voor 'n euro!

Ook de oliebollen lopen als een tierelier. Voor één euro geniet je van twee bollen. 'Ik ben om 8.00 uur begonnen met bakken, het zijn er 150', aldus de kokkin die haar geheime recept niet wil prijsgeven.

Na zondagavond is de winterpret voorbij. Dan is het gewoon weer zwemmen geblazen.