Vrouw naar ziekenhuis na wespensteek Foto: Fernando Bot/Persbureau Heitink

OVERASSELT - Hulpdiensten hebben zich zondagmiddag ontfermd over een fietsster in Overasselt. De vrouw was gestoken door een wesp en dat leidde bij haar tot een hevige allergische reactie.

Een traumahelikopter kwam op het gebeurde af. Het slachtoffer is, nadat ze was gereanimeerd, naar het ziekenhuis gebracht. De trauma-arts ging mee in de ambulance. Hoe het slachtoffer eraan toe is, is niet bekend. Zie ook: Symptomen bij een allergie voor insectenbeten