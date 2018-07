Deel dit artikel:











Meisjes willen scooter stelen, maar dat vindt automobilist niet goed Foto: Omroep Gelderland

OOSTERBEEK - Een automobilist in Oosterbeek heeft zaterdagavond de diefstal van een scooter verijdeld. De man greep twee meisjes in de kraag die het hadden gemunt op de scooter van een meisje (16) uit die plaats. Het duo rende nog weg, maar werd door de bestuurder tegengehouden. Samen met nog een passant droeg hij de twee over aan de politie.

Het gaat om een meisje van 15 uit Arnhem en een 17-jarige uit Velp. De twee wilden zaterdagavond rond de klok van 22.00 uur de scooter stelen van hun slachtoffer uit Oosterbeek. Het speelde zich af op de Schelmseweg in die plaats, vlak bij het spoorviaduct. Het slachtoffer was in gezelschap van twee vriendinnen. Toen de twee dievegges doorkregen dat het 'meenemen' van de scooter er niet inzat, renden ze weg. Maar ver kwamen ze niet, dank zij de voorbijganger in de auto en een omstander. De politie is nog op zoek naar deze man, die in het gezelschap was van een grote hond. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52