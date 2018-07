Tientallen airbags gestolen in Apeldoorn

APELDOORN - Bij een autobedrijf in Apeldoorn aan de Laan van de Dierenriem zijn tientallen auto’s opengebroken en daarvan de airbags gestolen. Dat meldt de politie.

De daders sloegen toe tussen afgelopen vrijdag 18.15 uur en zaterdagmorgen 8.30 uur. Bij alle auto’s hadden ze het voorzien op de airbags. De wagens stonden achter op het terrein. De daders kwamen ook via die zijde het terrein op.

Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit in Hoevelaken meldt dat diefstallen van onder meer airbags vaak plaatsvinden door georganiseerde criminele bendes. Ze verkopen de gestolen onderdelen via internet of illegale netwerken.

De politie zoekt contact met getuigen of mensen die iets gezien of gehoord hebben.