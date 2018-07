Oma Dorien zoekt Vierdaagseloper: 'Maar misschien is hij wel getrouwd'

NIJMEGEN - Dorien van Vijfeijken uit Nijmegen liep, net als zo'n 40.000 andere lopers, de Vierdaagse in Nijmegen. Op Roze Woensdag was haar kleindochter 2 jaar geworden en werd ze gefeliciteerd door een 'vriendelijke en leuke' man. Dorien is nu naar hem op zoek.

Het begon als een rustige Roze Woensdag voor Dorien. Vanwege de tweede verjaardag van kleindochter Veerle droeg ze een speciaal T-shirt. 'Ik werd door heel veel mensen gefeliciteerd, dat was echt heel leuk.'

En toen kwam die knappe loper opeens voorbij. 'Hij feliciteerde mij ook.'

Het tweetal liep onder meer door Beuningen. 'We hebben over van alles gepraat, hij was net opa geworden van zijn eerste kleinkind en ik had het gevoel dat het goed klikte.

Langs de route worden altijd hele lekkere dingen uitgedeeld, vertelt ze. En ook dat deden ze samen. Dorien: 'Ik pakte karnemelk en hij melk.'

Afscheid nemen

Maar afscheid nemen moest ook. Voordat Dorien er erg in had kwam ze bij haar rustplaats terecht. 'De rustplaats daarvoor had ik ook al overgeslagen en ik moest echt even pauzeren. Dit was niet zijn rustplaats dus hij moest doorlopen.'

De man zei tegen Dorien dat hij hoopte haar nog een keer tegen te komen tijdens de Vierdaagse. Dat gebeurde niet.

De Nijmeegse kwam hem niet tegen op donderdag, de Dag van Groesbeek. En dat was de laatste dag dat ze meedeed, vrijdag kon Dorien helaas niet aan de start verschijnen.

Daarmee was het over en uit met de kans op een hereniging. Nu probeert Dorien het via Omroep Gelderland.

Ik ben nu single en als hij dat ook is dan zou dat natuurlijk superleuk zijn Dorien van Vijfeijken

'Ik wil graag met hem in contact komen, in de eerste plaats gewoon om te weten hoe zijn laatste twee dagen waren en of hij de Vierdaagse heeft uitgelopen.'

Maar misschien... 'Ik ben nu single en als hij dat ook is dan zou dat natuurlijk superleuk zijn. Maar ik hou er gewoon rekening mee dat hij getrouwd is en een gezin heeft.'

Een felblauw T-shirt

Dorien weet niet hoe de man heet, maar wel dat hij een felblauw T-shirt droeg. 'Het was erg warm, iedereen droeg zonnebrillen en petten, dus ik vind het lastig in te schatten hoe hij eruitziet.

Nijmeegse Dorien schat hem op zo'n 1,70 meter en hij liep de Vierdaagse voor de vierde keer. 'Ik weet dat hij in Valburg woont en oorspronkelijk ook uit Nijmegen komt.'



