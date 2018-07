Veilig Verkeer Nederland: 'Kiki Challenge is gewoon heel dom'

PUTTEN - De Kiki Challenge, waarbij mensen uit hun langzaam rijdende auto springen om een dansje te doen, 'is gewoon heel dom en gevaarlijk'. Dat zegt Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland (VVN) zondag.

Dit filmpje dook onlangs op Dumpert op. De automobilist springt uit zijn auto. Terwijl hij een dansje probeert te doen, botst zijn auto tegen een boom. Volgens diverse reacties en van wijkagent Johan Wakker is de video in de omgeving van Putten opgenomen. Ook Wakker vindt de nieuwe rage gevaarlijk en wijst erop dat het strafbaar is.

'Wachten op gewonde'

'Het wachten is op de eerste gewonde', stelt VVN-woordvoerder Stomphorst. 'Bovendien dekt de verzekering het niet. Als je het toch wilt doen, doe het dan op je eigen erf naast een stilstaande auto. In het verkeer absoluut niet doen. Voor je het weet, lig je eronder.'

OM: echt onverantwoord

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie vindt de Kiki Challenge 'echt onverantwoord'. Hij bevestigt dat dit strafbaar is op de openbare weg. 'Daar vallen bijvoorbeeld ook lege parkeerterreinen onder.' Wie zoiets wil doen, kan beter een circuit zoeken waar het is toegestaan. Het OM heeft nog niet besloten of het in actie komt.

