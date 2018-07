Deel dit artikel:











Bestuurder valt in slaap midden op kruispunt Foto: Omroep Gelderland

VELDDRIEL - Een 19-jarige beginnend bestuurder uit de gemeente West Maas en Waal is in de nacht van zaterdag op zondag midden op een kruispunt in Velddriel in slaap gevallen.

Agenten reden rond 3.45 uur op de N831 ter hoogte van Velddriel toen ze werden verblind door het grote licht van een auto. Tot hun verbazing zagen ze die midden op de kruising stilstaan. De motor liep nog en de bestuurder hield zijn voet op de rem. De man werd pas wakker toen hij in zijn arm werd geknepen door een agent. Die rook alcohol. De automobilist blies op het politiebureau 460 ug/l, terwijl 88 maximaal is toegestaan. Hij kon zijn rijbewijs meteen inleveren.