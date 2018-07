Winterswijkse zusjes houden lang stand tegen schaaktopper Giri

DIEREN - Evi en Lauri Maris uit Winsterswijk hebben op het schaakbord het vuur aan de schenen gelegd tegen een heuse wereldtopper, Anish Giri.

Die won dit jaar nog het prestigieuze Tata Steel toernooi. De 24-jarige van origine Rus, die al jaren in Nederland woont, speelde in Dieren een simultaan-serie tegen dertig schakers, waarvan vijftien kinderen. Onder wie dus Evi en Lauri. Lauri is pas tien jaar en Nederlands kampioen in haar leeftijdscategorie. Evi is twee jaar ouder en schaakt vaak tegen haar jongere zusje. "Meestal verlies ik wel, maar dat maakt me niet uit."

Ze hadden grootse plannen voor de strijd tegen Giri. "We gaan wat verrassende zetten doen", lieten de zusjes weten. En dat bleek, want Evi had lange tijd zelfs twee pionnen voorsprong, terwijl de partij van Lauri lang in evenwicht was. Uiteindelijk moest Evi na bijna twee uur passen en Lauri hield het nog wat langer vol. Giri moest in totaal slechts één keer remise toestaan, de rest won hij.