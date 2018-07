Deel dit artikel:











Personeel helpt overvaller New York Pizza in Velp aan te houden Foto: Martin Heitink / Persbureau Heitink

VELP - Een 39-jarige Velpenaar is zaterdagavond kort na een overval van New York Pizza in Velp met hulp van het personeel aangehouden.

De man deed een greep in de kassa van de zaak aan de Hoofdstraat. Een medewerkster liep achter aan hem aan en eiste het geld terug. Hij gaf een gedeelte terug maar ging er met de rest vandoor. Een andere medewerker ging achter de Velpenaar aan en zijn collega belde de politie. Agenten troffen de man, die voldeed aan het signalement, op de Oranjestraat aan en hielden hem aan. De man is overgebracht naar het politiebureau. Zie ook: New York Pizza in Velp overvallen, verdachte opgepakt Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52