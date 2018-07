Deel dit artikel:











Romp in Waal lag al zeker weken in het water Foto: Bart Meesters / Meester Multi Media

BRAKEL - De romp die zaterdagavond in de Waal bij Brakel is gevonden, lag volgens een schouwarts zeker weken en misschien al maanden in het water. Dat zei politiewoordvoerder Frank de Valk zondag.

Het lichaamsdeel is overgebracht naar de afdeling Forensisch Opsporing in Elst. Die gaat nader onderzoek doen. De romp werd zaterdag even voor 22.00 uur gevonden door een visser. 'Aangezien de Waal de drukst bevaren rivier van Europa is, zijn de lichamen soms zwaar beschadigd door schroeven van schepen', zei De Valk. Geregeld betreft het drenkelingen uit Duitsland. De visser heeft slachtofferhulp aangeboden gekregen. Zie ook: Visser vindt deel lichaam in Waal bij Brakel Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52