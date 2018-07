Kiki challenge duikt op in Putten: 'gevaarlijk en strafbaar'

PUTTEN - De politie waarschuwt voor de Keke Challenge of Kiki Challenge, waarbij mensen uit hun langzaam rijdende auto springen om een dansje te doen.

Onlangs dook het bovenstaande filmpje op, waarbij een automobilist uit zijn auto springt. Terwijl hij naast zijn auto een dansje probeert te doen, botst de wagen tegen een boom. Volgens verschillende reacties op Dumpert en van wijkagent Johan Wakker is de video opgenomen in de omgeving van Putten. Wakker is geen fan van de nieuwe rage en zegt dat het gevaarlijk en strafbaar is.

De tekst gaat door onder de video

The Shiggy

De Kekechallenge is over komen waaien uit Amerika. Het begon als een nieuwe dansrage The Shiggy nadat rapper Drake het dansje deed tijdens het zingen van het nummer In My Feelings bij één van zijn shows. Instagrammer Shiggy postte de video. Waaghalzen gingen een stap verder en stapten zelfs uit hun rijdende auto om het dansje te doen, terwijl het van de passagiersstoel werd gefilmd. Dat gaat niet altijd goed, zo bleek ook in Putten.

Strafbaar

Volgens wijkagent Wakker valt het gedrag onder artikel 5 van de verkeerswet. Op overtreding van dat artikel staat maximaal een gevangenisstraf van 2 maanden, en een geldboete van maximaal 4100 euro. Ook kan iemand tot 2 jaar de rijbevoegdheid worden ontzegd.

Alleen deze jongedame lijkt ermee weg te komen.