Publiekslieveling: 'Een jaar later is de hele stad verwoest'

ARNHEM - Museum Arnhem is momenteel gesloten vanwege een grote verbouwing. De meeste schilderijen zijn daardoor tijdelijk opgeslagen en niet zichtbaar. Maar vergeten worden ze door hun liefhebbers niet. Deze week vertelt kunstfanaat Tobias (27) over een doek van Hendrik Valk uit 1946: 'Arnhem voor de evacuatie'.

'Op dit moment is het alledaagse leven nog volop in gang, terwijl direct na de evacuatie de stad compleet is verwoest. Het toont de kwetsbaarheid van het leven', vertelt Tobias over zijn lievelingswerk. 'Je ziet het marktplein van Arnhem, het is heel levendig met veel mensen op straat.'

'Ik vind het gewoon leuk als er wat gebeurt op het schilderij', zegt Tobias. 'Dat je een beetje kan fantaseren in een bepaald verhaal. En dan maakt het niet uit of het heel abstract is of niet.'

Het allermooiste is toch wel volgens Tobias dat iedereen onbezorgd door zijn eigen stad slentert. 'Ze weten eigenlijk helemaal niet dat een jaar later hun hele stad verwoest wordt.'