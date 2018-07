Deel dit artikel:











New York Pizza in Velp overvallen, verdachte opgepakt Foto: Martin Heitink/Persbureau Heitink

VELP - Een man heeft zaterdagavond een overval gepleegd op New York Pizza aan de Hoofdstraat in Velp. Korte tijd later werd hij opgepakt.

De politie meldt op Twitter dat de verdachte een greep uit de kassa deed, maar hij kwam niet ver. Volgens een verspreide Burgernetmelding ging het om een donkergetinte man in een korte broek. Hij droeg verder een bruin/groen shirt en kort zwart haar. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52