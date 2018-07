Nablussen na bermbrand, treinen en auto's rijden weer

Rond 18.00 uur brak brand uit in de berm van de A12, meldt RTV Utrecht. Het vuur breidde zich snel uit via een ecoduct over de snelweg. Na zo'n anderhalf uur blussen was de brandweer het vuur de baas. Nablussen duurt nog wel geruime tijd.

Volgens Rijkswaterstaat ging de snelweg in de richting van Arnhem rond 20.00 uur weer open. Het verkeer richting Utrecht kwam een kwartier later weer in beweging.



Het treinverkeer werd rond 19.40 uur hervat. Vanwege de brand reden geen treinen tussen Driebergen-Zeist en Ede-Wageningen.

Foto: ANWB/TomTom

Vanaf knooppunt Maanderbroek moest verkeer richting Utrecht omrijden via de A30, A1 en A28.