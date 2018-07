Deel dit artikel:











Verhuizing naar Warnsveld ingrijpend voor jongeren van Het Dagelijks Bestaan Foto: Omroep Gelderland

ZUTPHEN - Ze wilden er graag blijven, de jongeren en begeleiders van Het Dagelijks Bestaan in de arbeidershuisjes op De Mars in Zutphen. Maar hun onderkomens moeten weg. De woongemeenschap voor jongeren, die op de één of andere manier zijn vastgelopen in hun leven, verhuist dit weekend.

Ze willen naar het oude terrein van Vitens, maar daar kunnen ze pas volgend jaar terecht. Daarom strijken de tien jongeren en hun begeleiders voorlopig neer in een antikraakpand in Warnsveld. 'Toen we hier kwamen, waren de plannen voor de sloop er al', zegt Frans Kamps van Het Dagelijks Bestaan. De verhuizing is ingrijpend voor een aantal jongeren, zegt hij. 'We proberen ze zoveel mogelijk steun te geven.' Het Dagelijks Bestaan was sinds 2013 de laatste gebruiker van de oude arbeiderswoningen op De Mars. Die woningen moeten wijken voor de verdere ontwikkeling van de Noorderhaven. Kijk naar deze reportage over de verhuizing naar Warnsveld: Zie ook: Wat is Het Dagelijks Bestaan Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52