Eindelijk regen! Maar lang niet genoeg...

Inmiddels is het neerslagtekort zo groot dat er honderden millimeters water nodig zijn. De teller gaat al richting 300 millimeter. 'Van de 300 jaar dat we temperatuurgegevens hebben, is het nog nooit zo heet geweest', vertelt Van Vliet.

Het regenwater dat vandaag viel was dan ook snel verdampt.

'Wen er maar aan'

'Het is heel spannend. Hoe reageert de natuur? We begeven ons op onbekend terrein. In 1976 waren er enorme effecten op de natuur, dat zal het nu ook hebben', aldus Van Vliet.

Hij verwacht meer grilligheden in de toekomst. 'Het ziet er naar uit dat we vaker droge en hete periodes gaan krijgen.'

Verkoeling was er in ieder geval wel, deze zaterdag. De temperatuur bleef weer eens ruim onder de 30 graden. Vanaf zondag wordt het weer een stuk warmer.

Het einde van al het mooie weer is daarmee nog lang niet in zicht.

