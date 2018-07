Bliksem slaat in bij woning in Renkum

RENKUM - In Renkum sloeg zaterdagmiddag de bliksem in bij een woning met een rieten kap. De brandweer rukte met drie korpsen uit om de brand die daardoor ontstond te bestrijden.

Omdat het een woning met een kap van riet was, haalde de brandweer het speciale rietteam uit Kootwijkerbroek erbij.

Op het moment van de inslag waren de bewoners niet thuis. Buren waarschuwden de brandweer. Door de klap viel in de Lindelaan even de stroom uit, maar bewoners konden de stroomstoring in hun woningen zelf verhelpen.