Wehl pikt doodsbedreigingen van verslaafden niet meer: 'Opdonderen!'

Ondanks dat de gemeente Doetinchem de afspraken met Domus in Wehl heeft aangescherpt is de maat vol voor een deel van de inwoners van het Achterhoekse dorp. 'Het is verschrikkelijk', zegt een mevrouw die haar boodschappen bij de plaatselijke supermarkt doet. 'Ze veroorzaken lawaai, overlast, bedreigen mensen en dan wonen ze ook nog in het mooiste huis van Wehl.' Ook Rob Elfring is boos: 'We worden bedreigd met de dood, vind jij dat normaal?'

Zijn zoon heeft een fietsenwinkel in de straat waaraan ook Domus zit. 'Als ik met klanten sta te praten dan word ik uitgescholden, mijn klanten worden uitgescholden, ik word bedreigd en ik heb ze nooit iets gedaan', zegt Nicky Elfrink. 'Ik rij hier bijvoorbeeld met de bus het terrein op en als ik dan uitstap dan dreigen ze mijn bus in de fik te steken.'

Er is maar één oplossing, ze moeten opdonderen Rob Elfring

Zijn vader Rob heeft het kookpunt bereikt. 'Ik heb het heft nog niet eigen hand genomen, maar ik ben er zo dicht bij', zegt hij terwijl hij zijn duim en wijsvinger iets uit elkaar houdt. De bedreigingen houden volgens hem niet op: 'Ik zal je aan het mes rijgen', 'ik schop je dood', 'Ik steek je in de fik'. We hebben de politie en de gemeente al zo vaak gebeld, maar ze doen niets. Er is maar 1 oplossing, ze moeten opdonderen.'

Foto: Omroep Gelderland

Zwaaien met mes op straat

De gemeente moest vorige week ingrijpen omdat een inwoner van Domus op straat met een mes stond te zwaaien. Drie bewoners zijn overgeplaatst. Daarnaast moet het Leger des Heils, de hulpverlener in Domus, extra personeel inzetten. Ook surveilleert de politie meer op straat. 'Met de meest recente incidenten in het achterhoofd hebben alle betrokken partijen geconstateerd dat strikte naleving onvermijdelijk is', liet burgemeester Mark Boumans voor zijn vakantie weten. 'Het is nu inderdaad iets rustiger, maar voor hoe lang?' vragen vader en zoon Elfring zich hardop af.

In Domus is plek voor 24 mensen die, zoals het Leger des Heils het zelf noemt, deelnemen aan het programma om weer een plek te vinden in de maatschappij. Op dit moment zitten er 19 mensen in het huis. Toen Domus open ging in 2011 werden er vooral Achterhoekse dak- en thuislozen opgevangen. Maar doordat de wet- en regelgeving is veranderd worden er nu mensen opgevangen met andere, zwaardere, problematiek.

Leger des Heils wil goede buur zijn

Het Leger des Heils is zelf ook geschrokken van de situatie. 'Wij willen een goede buur zijn en proberen dat ook te zijn, maar dat lukt niet altijd en dat is iets wat wij ook betreuren', zegt Dik van den Hoek, directeur van Het Leger des Heils Overijssel. 'De mensen die hier zitten hebben het leven niet cadeau gekregen, wij proberen ze te helpen om dat leven wel weer op de rit te krijgen. Soms lukt dat, maar soms lukt dat ook gewoon niet', zegt Van den Hoek.

'Het is wachten tot er weer iets gebeurt' Wehlenaar Martin Giesen

Petitie: Domus moet dicht

De familie Elfring is niet de enige familie die last heeft van bewoners. Op straat hoef je er maar over de beginnen en iedereen heeft er wel een mening over. Op internet is inmiddels een petitie gestart: Domus moet weg uit Wehl. De petitie is al honderden keren ondertekend. De petitie is online gestart na recente vernielingen op het kerkhof.

'Dochter aangerand door Domus bewoner'

Martin Giesen is ook helemaal klaar met de opvang. 'Het is wachten tot er weer iets gebeurt', zegt hij. 'Mijn dochter van 13 jaar oud wil met de trein naar school toe en wordt daar feitelijk gezien aangerand door een Domusbewoner. Hij wil haar zoenen, strijkt haar over het been', zegt Giesen. 'Ik ben er 100% zeker van dat het een bewoner van de opvang was, want dat bevestigden ze daar zelf.'

Uiteindelijk wilde hij aangifte doen, maar om zijn dochter in bescherming te nemen heeft hij dat niet gedaan. Volgens Giesen is de bewoner later in Arnhem aangehouden door de politie vanwege hetzelfde delict met andere vrouwen.

De tekst gaat verder onder de video

Domus moet volgens hem ook dicht want het is wachten op nieuwe incidenten. In de tussentijd roept Theo Menting van de Protestantse Gemeente Wehl via Facebook op de kalmte te bewaren.

Wehl pikt het niet...

Toen in 2010 bekend werd dat er in Wehl een opvang voor dak- en thuislozen zou komen stond het hele dorp op zijn kop. Je hoefde in die tijd Wehl maar binnen te rijden en overal zag je spandoeken en borden. Duizenden handtekeningen zijn uiteindelijk verzameld door de actiegroep Wehl Pikt Het Niet.

Archief Omroep Gelderland 2010

Het mocht allemaal niet baten, de opvang opende in 2011 de deuren. Wel onder strikte voorwaarden en met duidelijke afspraken. Angela Middelveld was destijds het gezicht van de actiegroep en ook nu zou ze wel weer willen actievoeren. 'Maar de mensen in het dorp durven niet, ze zijn bang', vertelt Middelveld. 'Wel zijn afgelopen week heel veel mensen naar me toegekomen of ik iets kon doen, maar dat kan ik niet. Ik heb ook geen contacten meer met de gemeente of het Leger des Heils.'

De tekst gaat verder onder het verhaal van Angela

Wanneer door veranderingen in de zorg etc het geheel niet meer zou passen binnen de afspraken van 2011, dan is voor onze fractie de optie, stoppen met Domus aan de orde'. Ewout de Jong, CU/SGP

'Als je zelf op straat komt ben je blij dat dit er is'

Op straat is het deze week rustig en zie je niet heel veel bewoners op straat lopen. Theo daarentegen houdt de boel graag in de gaten en is wel op straat te vinden.

'Ik ben hier ruim twee jaar geleden gekomen vanwege alcoholproblemen'. Over de ophef afgelopen week is hij duidelijk: 'Ze hadden eerder in moeten grijpen. Maar ik doe niets fout hoor', zegt hij met een indringende blik. Over sluiting van Domus wil hij niets weten. 'Stel je gaat scheiden en je komt op straat te staan, dan ben je blij dat er zoiets als het Leger des Heils is.'

Politiek is wakker geworden

Inmiddels zijn ook de fracties in de Doetinchemse politiek wakker geworden. 'In september moeten we hierover praten', zegt Ans Putman van Partij voor Lokaal Maatwerk. Putman is inwoner van Wehl en voor haar was de opening van Domus destijds reden om de PvdA te verlaten en haar eigen partij te beginnen.

'Deze doelgroep, en dan bedoel ik de mensen met meervoudige problematiek en verslaving die overlast geven, hoort niet opgevangen te worden midden in de gemeenschap waar alle verleidingen voor het oprapen liggen', legt ze uit. Putman is fel: 'tegen diegene die menen dat ze kunnen doen en laten wat ze willen en anderen tot last zijn, wil ik zeggen dat zij wat ons betreft kunnen vertrekken naar een plek waar ze anderen niet meer tot last zijn.'

We zijn blij dat de burgemeester er bovenop zit, er eerste maatregelen genomen zijn en er later dit jaar gesprekken komen om te kijken of Domus nog toekomst heeft. Jeroen Berends, CDA

Lokaal Belang heeft vragen gesteld. Andere partijen zijn niet zo fel, maar iedereen vindt dat alle informatie op tafel moet komen zodat er een debat gevoerd kan worden over het bestaansrecht van Domus in Wehl. 'De situatie op dit moment is volstrekt onacceptabel', zegt Steven Kroon van de PvdA.

'In overleg met de burgemeester zijn inmiddels noodmaatregelen getroffen. We houden vinger aan de pols, maar spreken over sluiting Domus is wat ons betreft nog te vroeg.' Ook D66 vindt het nog te vroeg om nu al met een oordeel te komen en wacht de gesprekken tussen de gemeente en Domus af.