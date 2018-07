Nostalgische trein uit de mottenballen voor Ome Joop's Tour

ARNHEM - De kinderen van Ome Joop's Tour zijn onderweg naar Groningen. Niet op de fiets, maar met een speciale oude trein die speciaal uit de mottenballen is gehaald.

Ome Joop's Tour is een organisatie waarmee kinderen uit minderbedeelde gezinnen toch even op vakantie kunnen. De afgelopen dagen fietsten ze met diverse tussenstops van Arnhem naar Groningen. Traditioneel brengen de kinderen de zondag in pretpark De Efteling door. Om daar op tijd te kunnen zijn worden de kinderen van Groningen naar Den Bosch gereden in een klassieke Hondekop uit 1960.

De nostalgische NS-trein is sinds 1996 in het bezit van Stichting Hondekop. Erik de Zwart (diskjockey, treinenfanaat en voorzitter van Stichting Hondekop) is doordrongen van het speciale karakter van juist deze reis: ‘Mooi dat wij met de inzet van De Hondekop een bijdrage kunnen leveren aan de verbinding tussen Groningen en Arnhem. Twee steden waar armoedebestrijding een belangrijk thema is.’