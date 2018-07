Deel dit artikel:











ChristenUnie: maatregelen voor gevaarlijke bocht Elburg Een eerder ongeluk in de bewuste bocht (Foto: politie Elburg)

ELBURG - De ChristenUnie in Elburg heeft in schriftelijke vragen bij de gemeente erop aangedrongen maatregelen te nemen voor de gevaarlijke bocht in de Oostendorperstraatweg. Ruim 80 auto's zijn de achtertuin van de familie Nagelhout beland in de 40 jaar dat het huis er staat.

Inmiddels heeft de gemeente Elburg borden geplaatst zodat het verloop van de bocht beter zichtbaar is. Ook is er markering op de weg aangebracht. Eerder stond er alleen een bord met een adviessnelheid van 40 kilometer per uur. 'In ieder geval kan de weggebruiker nu de bocht gaan volgen. Of het voldoende is, is de vraag. We zullen het moeten monitoren', stelt fractievoorzitter Han Dickhof van de ChristenUnie zaterdag. Zie ook: Tientallen auto's reden al de achtertuin van Janet in: 'Die bocht is levensgevaarlijk':