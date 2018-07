Onderzoek: gras is niet groener bij de buren

WAGENINGEN - Het gras in Gelderland is 37 procent minder groen dan normaal. Dat blijkt uit onderzoek van Alterra, onderdeel van de Wageningen Universiteit.

In Groningen, Friesland en het Groene Hart valt het nog wel mee. Maar in Oost-Overijssel, Gelderland, Zeeland, delen van Brabant en Limburg en de kuststrook is het gras tot 37 procent minder groen. Boosdoener is natuurlijk de aanhoudende droogte. Vanaf begin juni heeft het vrijwel niet meer geregend.

De onderzoekers gebruiken satellietbeelden om de gevolgen voor de groenheid van het gras in kaart te brengen. Uit die beelden blijkt dat de zandgebieden in Nederland duidelijk meer last hebben van de droogte.

Bron: Wageningen Universiteit

