Deel dit artikel:











Provincie grijpt in bij afvalverwerker Varsseveld na brand Foto: Jordi Deckert

VARSSEVELD - Afvalverwerkingsbedrijf Ter Horst in Varsseveld mag per direct geen bedrijfsafval meer innemen. Dit is een besluit van de provincie na de grote brand bij het bedrijf afgelopen donderdag.