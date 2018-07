Zo zag Gelderland de bloedmaan

ARNHEM - Heb je de maansverduistering van vrijdagavond gemist? Geen paniek, we hebben de mooiste plaatjes van de Bloedmaan voor je op een rij gezet.

Het fenomeen was vrijdagavond live te volgen via Omroep Gelderland op Facebook en daar werd massaal naar gekeken. Vanaf minuut 36 is de maan duidelijk te zien.

De tekst gaat verder onder de video.

Huh, waar is de maan nou?

Niet iedereen in Gelderland kon de maan even goed zien. Desondanks kregen we veel mooie foto's binnen. Geniet je even mee?

De tekst gaat verder onder de foto's.

Foto: Arnoud van de Munt - Wekerom

Foto: Frank van Grol - Beekbergen

Foto: Christella en Anne-Marthe de Weerd - Elspeet

Lars zag een hele andere bloedmaan...

Foto: Lars Alberts - Oosterbeek

Foto: Geert Leemkuil - Winterswijk

Foto: Maurice Elderhorst - Arnhem

Foto: Sjors Hendriks - Rheden

