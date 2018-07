Asbest vrijgekomen bij brand Kootwijkerbroek

KOOTWIJKERBROEK - Er is asbest vrijgekomen bij een brand aan de Kapweg in Kootwijkerbroek.

De brand werd in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 04.15 uur ontdekt in een opslagloods. De vrijgekomen asbest is alleen in de directe omgeving rondom de loods neergeslagen.

Rond 06.00 uur werd het sein brand meester gegeven. Daarna was de brandweer nog enige tijd bezig met nablussen en het lostrekken van een stapel houtsnippers.