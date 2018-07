EK-goud voor waterpolovrouwen

ARNHEM - De Nederlandse waterpolosters hebben vrijdagavond in Barcelona de Europese titel veroverd. In het team speelden drie Gelderse vrouwen mee. Ze versloegen tijdens de finale Griekenland met 6-4.

Doelvrouw Laura Aarts was een van de uitblinksters bij Nederland, en zij is afkomstig uit Beuningen. Vivian Sevenich en Iris Wolves spelen bij Polar Bears in Ede.



Het was driemaal scheepsrecht voor de ploeg van bondscoach Arno Havenga. Oranje stond namelijk voor de derde keer op rij in een Europese eindstrijd. De twee vorige finales leverden steeds een zilveren medaille op. De laatste Europese titel dateert uit 1993.