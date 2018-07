Deel dit artikel:











Woningen ontruimd na brand Barneveld Foto: AS Media

BARNEVELD - In Barneveld heeft de brandweer vrijdagavond acht woningen ontruimd nadat in een appartementencomplex aan de Colombusstraat brand was uitgebroken. Het was vrijdagavond nog onduidelijk of en wanneer de bewoners weer hun huis in kunnen.

Rond 22.15 uur kreeg de brandweer een melding van een brand in een van de woningen van het complex. Het vuur was vrij snel onder controle, maar er was wel sprake van rookontwikkeling in het hele gebouw. Daarom besloot de brandweer bewoners uit hun woningen te halen. Een persoon werd door ambulancepersoneel nagekeken. De brandweer zette drie wagens in, inclusief een hoogwerker. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52