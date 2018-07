Deel dit artikel:











Kijken naar de bloedrode maan? Zoek een donker plekje Foto: Flickr

ARNHEM - Vrijdagavond is een bijzonder verschijnsel te zien aan de hemel. De maan kleurt dan rood en dat is bij een wolkenloze hemel goed te zien. Voor het beste uitzicht zoek je een donkere plek op. En daarvan zijn er in onze provincie genoeg.

De bloedrode maan is het gevolg van een maansverduistering. De maan verdwijnt dan in de schaduw van de aarde, maar blijft toch te zien. Dat komt doordat de dampkring van de aarde het zonlicht afbuigt richting de maan, die daardoor een rode gloed krijgt. Donkere Veluwe De rood gekleurde maan is met het blote oog gewoon te bekijken. Het uitzicht is het mooist vanuit een donkere omgeving, dus zonder hinderlijk licht van straatverlichting of verlichte gebouwen. Op de donkere Veluwe en in andere afgelegen gebieden komt de bloedrode maan waarschijnlijk het beste tot zijn recht. Telescopen in Arnhem Liefhebbers kunnen ook terecht op Hoogte 80 in Arnhem. De mensen van Sterrenwacht Presikheaven zijn daar aanwezig met hun telescopen. Belangstellenden kunnen met die telescopen gratis een blik werpen op het verschijnsel. De telescopen staan tussen 22.00 uur en 00.30 uur op Hoogte 80. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52