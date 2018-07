Deel dit artikel:











Minuut stilte en bloemen bij protestmars tegen nieuwe megastal Erichem Bij de restanten van de stal werd een minuut stilte gehouden - Foto: Omroep Gelderland

ERICHEM - Precies een jaar na de verwoestende stalbrand is in Erichem een protestmars gehouden tegen de herbouw van de Knorhof. Tweehonderd mensen liepen mee in de optocht.

Bij de brand in de Knorhof vonden 20.000 varkens de dood. Met de mars willen de demonstranten de omgekomen protesteren tegen de plannen voor herbouw van de megastal. Bij de overblijfselen van de Knorhof werd een minuut stilte gehouden. Sommige aanwezigen legden bloemen neer. Twee keer zo groot Eigenaar Adriaan Straathof zei eind juni dat de nieuwe Knorhof 3,7 hectare groot moet worden, twee keer zo groot als de oude stal. Het is nog lang niet zeker dat de grotere stal er komt. Eind dit jaar ligt er een eerste plan bij de gemeenteraad. De mars werd georganiseerd door de Partij voor de Dieren en dierenrechtenorganisaties Animal Rights en Burning Souls. Foto: Omroep Gelderland Zie ook: 'Schandalig dat dit nog mag': dubbel zo grote Knorhof roept gemengde reacties op Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52