Deel dit artikel:











Nog even wachten en dan... regen! Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Hemelwater en een einde aan de extreme hitte. Dat stelt weerman Jordi Bloem van MeteoGroup ons zaterdag in het vooruitzicht. In de loop van de dag kunnen we de eerste regendruppels in Gelderland verwelkomen

De regen en verkoeling horen bij een storing die nu nog ten westen van Frankrijk ligt. Zaterdag raakt het bewolkt en trekt de wind wat aan vanuit het zuiden. Daarna volgen buien met onweer. Het regenwater kan zelfs even flink naar beneden komen. De temperatuur komt overdag uit op 24 tot 28 graden; nog altijd warm maar de echte hitte is daarmee verdreven. Laatste plaknacht Voor het zover is, wacht ons nog wel een laatste plaknacht. In de nacht van vrijdag op zaterdag blijft het 21 tot 22 graden in Gelderland. Het is de moeite waard om op de maan te letten. Die kleurt vannacht bloedrood doordat de aarde precies tussen de zon en maan in staat. Na zaterdag volgt een week met 'mooie zomerse temperaturen', zonneschijn en af en toe wat wolken of een enkele bui. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52